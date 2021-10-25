Фильм «Разжимая кулаки» выдвинули на «Оскар» от России
Фильм «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко выдвинут на премию «Оскар» от России, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Картина рассказывает о семье из Северной Осетии, в которой родители чрезмерно опекают детей, а дети хотят свободы.
Ранее президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов заявил "Радиоточке НСН", что фильм Киры Коваленко был снят «от души».
«Это хорошая картина. Она не всегда совершенна, поскольку это только второй фильм Киры Коваленко. У меня как у критика есть определенные претензии и недоговорки, но я очень за нее рад, потому что картина сделана от души, она про родину режиссера, Северную Осетию. Думаю, она сделана на материале, близком к собственной биографии. Фильм касается и терроризма, и проблем женской судьбы. Поскольку Каннский фестиваль основные премии отдал женщинам, очень приятно, что одной из них оказалась Кира Коваленко», - добавил кинокритик.
В июле за этот фильм Коваленко получила Гран-при конкурса «Особый взгляд» в Каннах.
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