Фильм «Разжимая кулаки» выдвинули на «Оскар» от России


Фильм «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко выдвинут на премию «Оскар» от России, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Картина рассказывает о семье из Северной Осетии, в которой родители чрезмерно опекают детей, а дети хотят свободы.

Ранее президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов заявил "Радиоточке НСН", что фильм Киры Коваленко был снят «от души».

«Это хорошая картина. Она не всегда совершенна, поскольку это только второй фильм Киры Коваленко. У меня как у критика есть определенные претензии и недоговорки, но я очень за нее рад, потому что картина сделана от души, она про родину режиссера, Северную Осетию. Думаю, она сделана на материале, близком к собственной биографии. Фильм касается и терроризма, и проблем женской судьбы. Поскольку Каннский фестиваль основные премии отдал женщинам, очень приятно, что одной из них оказалась Кира Коваленко», - добавил кинокритик.

В июле за этот фильм Коваленко получила Гран-при конкурса «Особый взгляд» в Каннах.


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ФОТО: Актеры фильма "Разжимая кулаки"
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