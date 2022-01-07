Два российских фильма отобрали на кинофестиваль в Роттердаме

Две российские кинокартины вошли в конкурсную программу 51-го Международного кинофестиваля в Роттердаме, сообщает «Интерфакс».

Среди них фильм «Призрачно-белый» режиссера Марии Игнатенко и «Рядом» Тамары Дондурей. Первый фильм повествует о времени нацистской оккупации, второй про поколение 30-летних, живущих в иллюзии абсолютного выбора.

Как отметили в Минкультуры, оба фильма созданы при поддержки ведомства.



Международный кинофестиваль в Роттердаме пройдет с 26 января по 6 февраля.

