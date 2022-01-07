Два российских фильма отобрали на кинофестиваль в Роттердаме
Две российские кинокартины вошли в конкурсную программу 51-го Международного кинофестиваля в Роттердаме, сообщает «Интерфакс».
Среди них фильм «Призрачно-белый» режиссера Марии Игнатенко и «Рядом» Тамары Дондурей. Первый фильм повествует о времени нацистской оккупации, второй про поколение 30-летних, живущих в иллюзии абсолютного выбора.
Как отметили в Минкультуры, оба фильма созданы при поддержки ведомства.
Международный кинофестиваль в Роттердаме пройдет с 26 января по 6 февраля.
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