В профсоюзе актеров призвали Минкульт обеспечить охрану труда на киносъемках
Пока Трудовой кодекс не действует, артисты рискуют каждый день, считают эксперты.
Страхование актеров – это не выход, необходимо формирование нормативного регулирования по охране труда в рамках съемочного процесса. Об этом на пресс-конференции НСН заявил руководитель независимого профсоюза актеров театра и кино, преподаватель предмета «Охрана труда» в Московском государственном институте культуры (МГИК) Денис Кирис.
По его мнению, когда министерство культуры выделяет денежные средства на картину, оно также должно разрабатывать нормативную базу по охране труда в кинопроизводстве.
«На сегодняшний день этой нормативки нет. Она есть в частном характере, потому что все, кто работает над созданием картины, сейчас работает в поле гражданско-правовых отношений. Трудового кодекса там нет. А в нем охрана труда нормативно заложена. В первом случае она не заложена, поэтому съемочная группа рискует каждый день!» - заявил спикер.
Он считает, что ежедневное подписание правил техники безопасности может сократить количество пострадавших актеров на съемках, и отмечает, «при Советской власти это элементарно регулировалось».
Кирис также подчеркнул, что актеры нередко пренебрегают своей безопасностью, что может привести к трагедии.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН президент Ассоциации каскадеров России, актер, кинорежиссер Александр Иншаков заявил, что дублировать киноактеров необходимо, однако нередко съемочные группы стараются сэкономить на этом.
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