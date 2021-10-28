В профсоюзе актеров призвали Минкульт обеспечить охрану труда на киносъемках

Пока Трудовой кодекс не действует, артисты рискуют каждый день, считают эксперты.

Страхование актеров – это не выход, необходимо формирование нормативного регулирования по охране труда в рамках съемочного процесса. Об этом на пресс-конференции НСН заявил руководитель независимого профсоюза актеров театра и кино, преподаватель предмета «Охрана труда» в Московском государственном институте культуры (МГИК) Денис Кирис.

По его мнению, когда министерство культуры выделяет денежные средства на картину, оно также должно разрабатывать нормативную базу по охране труда в кинопроизводстве.

«Бравируют»: трагедии на съемках связали с поведением актеров
«На сегодняшний день этой нормативки нет. Она есть в частном характере, потому что все, кто работает над созданием картины, сейчас работает в поле гражданско-правовых отношений. Трудового кодекса там нет. А в нем охрана труда нормативно заложена. В первом случае она не заложена, поэтому съемочная группа рискует каждый день!» - заявил спикер.

Он считает, что ежедневное подписание правил техники безопасности может сократить количество пострадавших актеров на съемках, и отмечает, «при Советской власти это элементарно регулировалось».

Кирис также подчеркнул, что актеры нередко пренебрегают своей безопасностью, что может привести к трагедии.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН президент Ассоциации каскадеров России, актер, кинорежиссер Александр Иншаков заявил, что дублировать киноактеров необходимо, однако нередко съемочные группы стараются сэкономить на этом.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:АктерыМинкульт
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