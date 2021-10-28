В профсоюзе актеров призвали Минкульт обеспечить охрану труда на киносъемках

Страхование актеров – это не выход, необходимо формирование нормативного регулирования по охране труда в рамках съемочного процесса. Об этом на пресс-конференции НСН заявил руководитель независимого профсоюза актеров театра и кино, преподаватель предмета «Охрана труда» в Московском государственном институте культуры (МГИК) Денис Кирис.

По его мнению, когда министерство культуры выделяет денежные средства на картину, оно также должно разрабатывать нормативную базу по охране труда в кинопроизводстве.