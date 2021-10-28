«Бравируют»: трагедии на съемках связали с поведением актеров

Актеры нередко пренебрегают своей безопасностью, что может привести к трагедии, рассказал в пресс-центре НСН руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино, преподаватель предмета «Охрана труда» в Московском государственном институте культуры (МГИК), актер Денис Кирис.

«У нас все рискуют, риски постоянные и на "натуре", и в павильоне. Кинопроизводство – это травмоопасный процесс. Каждый член съемочной группы рискует. Соответственно, нужна нормативная база. К сожалению, сегодня она не регулирует эти процессы. У нас есть трудовой кодекс, постановления Министерства труда, но в них это не прописано. Всё возложено на плечи продюсерской команды. К каждой съемке должен быть серьезный подход, каждый человек должен осознавать степень ответственности. У нас артисты очень любят бравировать, делать то, что категорически противопоказано. Сколько было случаев, далеко ходить не надо. Так погиб, например, актер Евгений Урбанский. Его нахождение при исполнении трюка было необязательным, и так нелепо он погиб. Великий, прекрасный артист, мог бы еще играть и играть», - напомнил Кирис.

Евгений Урбанский погиб 5 ноября 1965 года на съёмках фильма «Директор» во время работы над сценой проезда автоколонны по пескам. Машина с актером должна была подпрыгнуть на бархане, однако на втором дубле автомобиль перевернулся. Урбанский умер по пути в больницу, ему было 33 года.

