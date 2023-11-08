В Польше отменили концерты группы «Пошлая Молли» после шуток про русский язык
Гастроли украинской группы «Пошлая Молли» в Польше отменили после заявлений фронтмена коллектива про русский язык. Об этом сообщили организаторы Winiary Bookings в соцсетях.
«В связи с заявлением вокалиста группы "Пошлая Молли" ... мы сообщаем, что концерты отменяются», – указало агентство.
У группы было запланировано пять концертов в Гданьске, Познани, Кракове, Вроцлаве и Варшаве.
Ранее солист «Пошлой Молли» Кирилл Бледный выложил в соцсети видео, где заявил, что его «бесит» польский язык и «посоветовал» жителям страны говорить по-русски, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже музыкант заявил, что пошутил, и принес извинения за свои слова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru