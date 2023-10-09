В Подмосковье государственные музеи посетили свыше 1,5 млн человек с начала года

По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, самыми популярными оказались выставки в историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина, музее «Новый Иерусалим» и музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину. Подчеркивается, что в число самых посещаемых вошли также литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» и музей-заповедник «Усадьба Мураново».

Ранее сообщалось, что в Российском национальном музее музыки представят трехсотлетнюю «Скрипку Венявского». Увидеть легендарный музыкальный инструмент можно в рамках экскурсии «Коллекция особого назначения» в октябре, передает «Радиоточка НСН».

