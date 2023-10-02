Исторический музей открыл продажу билетов на выставку коллекции из Петергофа

Государственный исторический музей (ГИМ) запустил продажу билетов на выставку «Петергоф. Сокровища российской императрицы».

Московский стенд открылся на выставке Smart Nation Expo в Куала-Лумпуре

Выставка откроется 18 октября и будет посвящена образу императрицы Александры Федоровны, прусской принцессы, которая была супругой императора Николая I. На экспозиции представят семейные реликвии, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, личные вещи членов царской семьи, а также художественные произведения из Петергофской императорской резиденции.

Врио генерального директора Государственного музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков отметил, что посетители смогут посмотреть на больше 400 предметов из Петергофской императорской резиденции.

Ранее выставка «Восток» под водой» с поднятыми с морского дна артефактами истории Дальнего Востока России открылась в филиале Музея Арсеньева во Владивостоке, передают «Известия». Среди экспонатов можно будет увидеть фрагмент крейсера - участника Цусимского сражения.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Государственного исторического музея
ТЕГИ:ВыставкаМузей

Горячие новости

Все новости

партнеры