Исторический музей открыл продажу билетов на выставку коллекции из Петергофа
Государственный исторический музей (ГИМ) запустил продажу билетов на выставку «Петергоф. Сокровища российской императрицы».
Выставка откроется 18 октября и будет посвящена образу императрицы Александры Федоровны, прусской принцессы, которая была супругой императора Николая I. На экспозиции представят семейные реликвии, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, личные вещи членов царской семьи, а также художественные произведения из Петергофской императорской резиденции.
Врио генерального директора Государственного музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков отметил, что посетители смогут посмотреть на больше 400 предметов из Петергофской императорской резиденции.
Ранее выставка «Восток» под водой» с поднятыми с морского дна артефактами истории Дальнего Востока России открылась в филиале Музея Арсеньева во Владивостоке, передают «Известия». Среди экспонатов можно будет увидеть фрагмент крейсера - участника Цусимского сражения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru