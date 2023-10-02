Исторический музей открыл продажу билетов на выставку коллекции из Петергофа

Выставка откроется 18 октября и будет посвящена образу императрицы Александры Федоровны, прусской принцессы, которая была супругой императора Николая I. На экспозиции представят семейные реликвии, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, личные вещи членов царской семьи, а также художественные произведения из Петергофской императорской резиденции.

Врио генерального директора Государственного музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков отметил, что посетители смогут посмотреть на больше 400 предметов из Петергофской императорской резиденции.

Ранее выставка «Восток» под водой» с поднятыми с морского дна артефактами истории Дальнего Востока России открылась в филиале Музея Арсеньева во Владивостоке, передают «Известия». Среди экспонатов можно будет увидеть фрагмент крейсера - участника Цусимского сражения.

