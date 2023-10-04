В Музее музыки в Москве покажут отреставрированную 300-летнюю скрипку Страдивари
В Российском национальном музее музыки представят трехсотлетнюю "Скрипку Венявского", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.
"Скрипка Венявского" называется так потому, что на ней играл выдающийся скрипач ХIХ века Генрих Венявский. Сам инструмент был создан в 1723 году известным во всем мире скрипичным мастером Антонио Страдивари.
Отмечается, что увидеть легендарный музыкальный инструмент можно в рамках экскурсии "Коллекция особого назначения" в октябре.
Ранее житель Москвы Юрий Курносов обнаружил во время уборки в квартире своей скончавшейся родственницы скрипку Страдивари конца XVII века. Невероятная находка ждала его в Тульской области, напоминают "Известия".
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