В Музее музыки в Москве покажут отреставрированную 300-летнюю скрипку Страдивари

"Скрипка Венявского" называется так потому, что на ней играл выдающийся скрипач ХIХ века Генрих Венявский. Сам инструмент был создан в 1723 году известным во всем мире скрипичным мастером Антонио Страдивари.

Отмечается, что увидеть легендарный музыкальный инструмент можно в рамках экскурсии "Коллекция особого назначения" в октябре.

Ранее житель Москвы Юрий Курносов обнаружил во время уборки в квартире своей скончавшейся родственницы скрипку Страдивари конца XVII века. Невероятная находка ждала его в Тульской области, напоминают "Известия".

