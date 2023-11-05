В Петербургской филармонии прощаются с дирижером Темиркановым

Прощание с Народным артистом СССР, дирижером, художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича Юрием Темиркановым началось в Большом зале учреждения, сообщает РИА Новости.

Церемония прощания с дирижером Юрием Темиркановом пройдет 5 ноября

Здесь, перед сценой, установили гроб - для прощания. Венки прислали президент России Владимир Путин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, дирижер Валерий Гергиев и помощника президента РФ Владимир Мединский.

Ранее стало известно, что дирижер Юрий Темирканов умер на 85 году жизни, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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