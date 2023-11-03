Церемония прощания с дирижером Юрием Темиркановом пройдет 5 ноября

Темирканов на протяжении многих лет был художественным руководителем учреждения.

Начало траурной церемонии в 11:00.

Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью музыканта. Он в частности отметил, что Темирканов был личностью неординарного масштаба. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что дирижер Юрий Темирканов умер на 85 году жизни, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

