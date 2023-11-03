Церемония прощания с дирижером Юрием Темиркановом пройдет 5 ноября
Прощание с Народным артистом СССР, дирижером Юрием Темиркановым пройдет 5 ноября в большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича, передает ТАСС.
Темирканов на протяжении многих лет был художественным руководителем учреждения.
Начало траурной церемонии в 11:00.
Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью музыканта. Он в частности отметил, что Темирканов был личностью неординарного масштаба. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Ранее стало известно, что дирижер Юрий Темирканов умер на 85 году жизни, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru