В Петербурге пройдет XI Международный органный фестиваль «Мариинский»

Отмечается, что слушателей будут ждать четыре вечера с программами, которые охватят репертуар четырех веков музыкального искусства. Так, в фестивале будут участвовать органисты Алексей Шевченко, Леонид Карев, Светлана Бережная и Ольга Котлярова. Также на афише участников, в частности, клавесинистка Мария Успенская, трубач Семен Саломатников и виолончелист Александр Листратов.

Фестиваль начнется с концерта заслуженной артистки РФ Светланы Бережной, художественного руководителя и титулярного органиста Северо-Кавказской филармонии. Вечер будет посвящен музыке Иоганна Себастьяна Баха. Его сочинения прозвучат на клавесине, органе и фортепиано.

Ранее сообщалось, что труппа Мариинского театра во главе с народным артистом РФ Валерием Гергиевым откроет 10 октября масштабные китайские гастроли. До 5 ноября петербуржцы выступят в шести городах Китая с балетами, операми и симфоническими концертами, передает «Радиоточка НСН».

