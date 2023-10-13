В Петербурге пройдет XI Международный органный фестиваль «Мариинский»
Международный XI органный фестиваль «Мариинский» откроется в Концертном зале театра, он будет проходить с 13 по 25 октября. Об этом сообщила пресс-служба Мариинки.
Отмечается, что слушателей будут ждать четыре вечера с программами, которые охватят репертуар четырех веков музыкального искусства. Так, в фестивале будут участвовать органисты Алексей Шевченко, Леонид Карев, Светлана Бережная и Ольга Котлярова. Также на афише участников, в частности, клавесинистка Мария Успенская, трубач Семен Саломатников и виолончелист Александр Листратов.
Фестиваль начнется с концерта заслуженной артистки РФ Светланы Бережной, художественного руководителя и титулярного органиста Северо-Кавказской филармонии. Вечер будет посвящен музыке Иоганна Себастьяна Баха. Его сочинения прозвучат на клавесине, органе и фортепиано.
Ранее сообщалось, что труппа Мариинского театра во главе с народным артистом РФ Валерием Гергиевым откроет 10 октября масштабные китайские гастроли. До 5 ноября петербуржцы выступят в шести городах Китая с балетами, операми и симфоническими концертами, передает «Радиоточка НСН».
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