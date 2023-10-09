Худрук театра «Модерн» Грымов прочтет лекцию об искусстве 24 октября

В ходе лекции «Вызов: эпоха Возрождения» Грымов расскажет про известные произведения художников того времени, а также озвучит интересные детали и малоизвестные факты о создании полотен Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэля. Лекция пройдет с оригинальными элементами перформанса в формате диалога со зрителями.

Юрий Грымов отметил, что вместе со зрителями будет рассуждать и анализировать, в чем же заключался феномен того периода и что значит «Возрождение». Также режиссер подчеркнул, что будут рассуждения на тему того, какой вызов эта эпоха бросила человечеству.

В дальнейшем режиссер планирует провести цикл образовательных лекций для зрителей. Анонсы ближайших лекций будут размещены на официальном сайте театра.

