Мариинка во главе с Валерием Гергиевым выступит в шести городах КНР

Труппа Мариинского театра во главе с народным артистом РФ Валерием Гергиевым откроет 10 октября масштабные китайские гастроли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

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Отмечается, что до 5 ноября петербуржцы выступят в шести городах Китая с балетами, операми и симфоническими концертами. Указывается, что гастроли откроются балетом «Лебединое озеро» Петра Чайковского в Национальном центре исполнительских искусств Пекина.

Таким образом, в списке городов для гастролей находятся Шанхай, Пекин, Нанкин, Тайюань, Харбин и Чжухай.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Мариинского театра с 240-летием. По словам главы государства, благодаря трем площадкам в Санкт-Петербурге, Приморской сцене во Владивостоке и двум сценам во Владикавказе театр сделал доступными для жителей российских регионов постановки и выступления артистов мирового уровня, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
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