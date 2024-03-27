В Петербурге начался концерт «Пикника» в память о жертвах теракта в «Крокусе»
В концертом зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге начался концерт рок-группы «Пикник», посвященный памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле».
Выступление началось в 19:00 мск. На концерт приехали фанаты «Пикника», те, кто пережил теракт в «Крокусе» и те, кто купил билеты для поддержки группы, а также пострадавших и семей погибших.
Коллектив отказался от масштабного шоу и спецэффектов. Все вырученные средства группа направит на благотворительность.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта перед началом концерта «Пикника». Погибли 140 человек. В Следственный комитет поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже родных, передает «Радиоточка НСН».
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