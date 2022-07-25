Конкурс «Евровидение-2023» пройдёт в Великобритании
Право провести песенный конкурс «Евровидение-2023» передали Великобритании, сообщает пресс-служба Европейского вещательного союза (EBU).
«Европейский вещательный союз и BBC рады подтвердить, что конкурс песен «Евровидение-2023» пройдёт в Соединенном Королевстве», – говорится в заявлении.
Согласно правилам, в следующем году конкурс должна была принять Украина, однако её лишили этого права «с учётом ответственности за обеспечение соблюдения условий безопасности всех, кто участвует и занят в мероприятии».
В EBU отметили, что как победитель конкурса 2022 года Украина сразу пройдет в его финал в 2023 году.
Ранее в Польше не согласились с решением Европейского вещательного союза (EBU) перенести международный конкурс «Евровидение-2023» с Украины, пишут «Известия».
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