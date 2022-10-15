В Пензе умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев

Заслуженный артист России, ведущий солист пензенской Губернаторской симфонической капеллы Анатолий Хрусталев умер на 78-м году жизни. Об этом сообщили в Министерстве культуры Пензенской области.

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«13 октября 2022 года ушел из жизни ветеран концертной организации Пензенской области заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Коми Анатолий Николаевич Хрусталев», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Хрусталев более сорока лет проработал в Пензенской областной филармонии, далее трудился в концертном зале «Пензаконцерт». Минкульт назвал артиста не только талантливым певцом, но и добрым и чутким человеком, который всегда ладил с людьми, успешно работал, вел активную гастрольную деятельность.

«Весь трудовой путь Анатолия Николаевича — это яркий пример преданности профессии и отечественной культуре, образец подлинного служения искусству, достойный глубочайшего уважения», — добавили в министерстве.

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ФОТО: РИА Новости
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