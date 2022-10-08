«Более ста ролей сыграно Иваном Андреевичем за эти годы, нет ни одной классической оперетты или музыкальной комедии так называемого "советского" периода, где бы ни блистал артист», — говорится в некрологе на сайте театра.

Среди наиболее значимых ролей Ромашко — Василий Теркин в одноименной комедии, Дед Захар в музыкальной комедии «Бабий бунт», Сеньор Мендосо (комедия «День чудесных обманов»).

Иван Ромашко родился в 1929 году в Алтайском крае. Артист — выпускник музыкального училища при Ленинградской государственной консерватории, работал в Новосибирском музыкальном театре с 1959 года. В 2000 году Ромашко наградили Орденом Почета, а в 2009-м актер стал лауреатом Национальной театральной премии «Золотая Маска».

