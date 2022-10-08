Умер народный артист РСФСР Иван Ромашко
Народный артист РСФСР, актер Иван Ромашко умер в Новосибирске на 93-м году жизни. Об этом сообщили в Новосибирском музыкальном театре.
«Более ста ролей сыграно Иваном Андреевичем за эти годы, нет ни одной классической оперетты или музыкальной комедии так называемого "советского" периода, где бы ни блистал артист», — говорится в некрологе на сайте театра.
Среди наиболее значимых ролей Ромашко — Василий Теркин в одноименной комедии, Дед Захар в музыкальной комедии «Бабий бунт», Сеньор Мендосо (комедия «День чудесных обманов»).
Иван Ромашко родился в 1929 году в Алтайском крае. Артист — выпускник музыкального училища при Ленинградской государственной консерватории, работал в Новосибирском музыкальном театре с 1959 года. В 2000 году Ромашко наградили Орденом Почета, а в 2009-м актер стал лауреатом Национальной театральной премии «Золотая Маска».
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