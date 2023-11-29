В Москве открылась выставка «Мир детства – помогаем воплощать мечты!»
Выставка картин «Мир детства – помогаем воплощать мечты!» открылась в Московском парламентском центре. Экспозиция была создана по итогам поездки воспитанников Филимонковского детского дома-интерната «Солнышко» в Камчатский край в 2022 году.
На выставке представлены 14 картин, автором которых является Вадим Каноплич. На них изображены виды Камчатки, где, по словам художника, «было очень красиво».
Путешествие воспитанников детского дома-интерната организовала автономная некоммерческая организация «Детско-юношеский реабилитационный центр визуальных искусств «ФотоЧе» при поддержке, в том числе, группы компаний «Мир детства», одной из главных задач которой, является благотворительность.
Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов поблагодарил организаторов поездки и выставки, отметив, что «в такое непростое может быть время важно всем объединяться».
«И бизнес, и некоммерческий сектор, и органы власти, неравнодушные люди – все вместе сегодня как раз эти сферы представлены. Спасибо каждому из вас», – добавил депутат.
Козлов также вручил Канопличу благодарственное письмо Мосгордумы и пожелал ему новых экспозиций на известных площадках.
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