Специалисты нашли портрет неизвестной женщины, скрытый под верхним слоем картины Пикассо
Специалисты обнаружили портрет неизвестной женщины, скрытый под верхним слоем картины Пикассо «Портрет Матео Фернандеса де Сото», сообщил телеканал CNN.
Открытие сделали во время изучения полотна при помощи инфракрасного и рентгеновского сканирования в рамках подготовки к выставке в галерее Курто в Лондоне.
Предполагается, что картина была утеряна, так как художник написал поверх него портрет своего друга-скульптора. Личность дамы на нижнем слое картины установить пока не удалось.
Ранее в итальянском городе Брешия посетительница музея споткнулась и повредила картину XVI века, напоминает RT.
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