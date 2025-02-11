Специалисты нашли портрет неизвестной женщины, скрытый под верхним слоем картины Пикассо

Открытие сделали во время изучения полотна при помощи инфракрасного и рентгеновского сканирования в рамках подготовки к выставке в галерее Курто в Лондоне.



Предполагается, что картина была утеряна, так как художник написал поверх него портрет своего друга-скульптора. Личность дамы на нижнем слое картины установить пока не удалось.

Ранее в итальянском городе Брешия посетительница музея споткнулась и повредила картину XVI века, напоминает RT.

