Специалисты нашли портрет неизвестной женщины, скрытый под верхним слоем картины Пикассо

Специалисты обнаружили портрет неизвестной женщины, скрытый под верхним слоем картины Пикассо «Портрет Матео Фернандеса де Сото», сообщил телеканал CNN.

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Открытие сделали во время изучения полотна при помощи инфракрасного и рентгеновского сканирования в рамках подготовки к выставке в галерее Курто в Лондоне.

Предполагается, что картина была утеряна, так как художник написал поверх него портрет своего друга-скульптора. Личность дамы на нижнем слое картины установить пока не удалось.

Ранее в итальянском городе Брешия посетительница музея споткнулась и повредила картину XVI века, напоминает RT.

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ФОТО: Институт искусств Курто в Лондон
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