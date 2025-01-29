Джоконду уберут из Лувра
29 января 202510:33
Наиболее известное произведение Леонардо Да Винчи – «Джоконда» потеряет место в постоянной экспозиции Лувра, сообщает ТАСС.
Для шедевра эпохи Возрождения построят отдельный павильон, куда будут продавать отдельные билеты.
По замыслу руководства парижского музея, это снизит наплыв посетителей в основное здание Лувра.
Ранее экоактивисты облили супом картину «Джоконда» в Лувре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru