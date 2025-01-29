Джоконду уберут из Лувра

Наиболее известное произведение Леонардо Да Винчи – «Джоконда» потеряет место в постоянной экспозиции Лувра, сообщает ТАСС.

СМИ: Лувру нужен серьезный ремонт из-за изношенности здания

Для шедевра эпохи Возрождения построят отдельный павильон, куда будут продавать отдельные билеты.

По замыслу руководства парижского музея, это снизит наплыв посетителей в основное здание Лувра.

Ранее экоактивисты облили супом картину «Джоконда» в Лувре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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