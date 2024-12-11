В Госдуму внесут поправки о запрете показа фильмов без прокатного удостоверения
Группа депутатов и сенаторов подготовила поправки, запрещающие онлайн-кинотеатрам демонстрировать фильмы без прокатного удостоверения Минкультуры, сообщает РБК со ссылкой на источники на медиарынке и в онлайн-кинотеатрах.
Документ, разработанный при участии зампреда комитета по информационной политике Антона Горелкина и главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, в ближайшее время поступит на рассмотрение в Госдуму.
Автор законопроекта депутат Андрей Свинцов подтвердил изданию его подготовку, отметив, что скорость рассмотрения инициативы будет зависеть от изменений в руководстве профильного комитета.
Согласно пояснительной записке, Минкультуры также может получить право вносить изменения в уже выданные удостоверения в одностороннем порядке при изменении законодательства. Так, например, наличие в фильмах материалов, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности, станет основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуму внесут поправки о запрете показа фильмов без прокатного удостоверения
- Путин: в России около 200 услуг оказываются органами власти в электронном виде
- Пентагон заявил об угрозе ИИ со стороны России и Китая
- Путин: В России интернетом пользуется почти все население
- ФИФА утвердила места проведения чемпионатов мира в 2030 и 2034 годах
- Кипр усложнил получение виз для россиян
- Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Черным морем
- Джим Керри назвал причину возвращения в кино
- Подоляк заявил о готовности Киева к переговорам
- Минбороны РФ заявило об ударе ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru