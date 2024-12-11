В Госдуму внесут поправки о запрете показа фильмов без прокатного удостоверения

Группа депутатов и сенаторов подготовила поправки, запрещающие онлайн-кинотеатрам демонстрировать фильмы без прокатного удостоверения Минкультуры, сообщает РБК со ссылкой на источники на медиарынке и в онлайн-кинотеатрах.

Документ, разработанный при участии зампреда комитета по информационной политике Антона Горелкина и главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, в ближайшее время поступит на рассмотрение в Госдуму.

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Автор законопроекта депутат Андрей Свинцов подтвердил изданию его подготовку, отметив, что скорость рассмотрения инициативы будет зависеть от изменений в руководстве профильного комитета.

Согласно пояснительной записке, Минкультуры также может получить право вносить изменения в уже выданные удостоверения в одностороннем порядке при изменении законодательства. Так, например, наличие в фильмах материалов, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности, станет основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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