В Нью-Дели прошел совместный концерт фольклорных ансамблей из РФ и Белоруссии

Совместное выступление российского фольклорного ансамбля «Росстань» и белорусского «Полесские зори» прошло в Нью-Дели, концерт коллективов двух стран состоялся в Русском доме впервые. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы посольства РФ в Индии Петра Сизова.

Театр Вахтангова отправится с гастролями на Кипр и в Китай

По его словам, концерт вызвал большой интерес, свободных мест в зале почти не было. При этом среди гостей были делегаты, которые отправляются на открывающийся в начале марта в Сочи Всемирный фестиваль молодежи. Сообщается, что все они отметили большой интерес к культуре славянских народов.

Кроме того, гостями мероприятия стали также посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов и представители дипломатического корпуса.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия вновь планирует показать отечественные новые фильмы на Днях российского кино в ОАЭ, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:БелоруссияРоссияИндия

Горячие новости

Все новости

партнеры