В Нью-Дели прошел совместный концерт фольклорных ансамблей из РФ и Белоруссии
Совместное выступление российского фольклорного ансамбля «Росстань» и белорусского «Полесские зори» прошло в Нью-Дели, концерт коллективов двух стран состоялся в Русском доме впервые. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы посольства РФ в Индии Петра Сизова.
По его словам, концерт вызвал большой интерес, свободных мест в зале почти не было. При этом среди гостей были делегаты, которые отправляются на открывающийся в начале марта в Сочи Всемирный фестиваль молодежи. Сообщается, что все они отметили большой интерес к культуре славянских народов.
Кроме того, гостями мероприятия стали также посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов и представители дипломатического корпуса.
Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия вновь планирует показать отечественные новые фильмы на Днях российского кино в ОАЭ, передает «Радиоточка НСН».
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