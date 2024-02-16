В Нью-Дели прошел совместный концерт фольклорных ансамблей из РФ и Белоруссии

По его словам, концерт вызвал большой интерес, свободных мест в зале почти не было. При этом среди гостей были делегаты, которые отправляются на открывающийся в начале марта в Сочи Всемирный фестиваль молодежи. Сообщается, что все они отметили большой интерес к культуре славянских народов.

Кроме того, гостями мероприятия стали также посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов и представители дипломатического корпуса.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия вновь планирует показать отечественные новые фильмы на Днях российского кино в ОАЭ, передает «Радиоточка НСН».

