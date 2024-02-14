Любимова: Россия покажет новые фильмы на Днях российского кино в ОАЭ
Министр культуры России Ольга Любимова провела встречу с эмиратским коллегой Салемом бен Халедом аль-Кассими, в ходе нее обсуждалось сотрудничество в сферах кинематографа, творческого образования и креативных индустрий, а также обменные гастроли.
По словам Любимовой, в 2024 году Россия вновь планирует показать отечественные новые фильмы на Днях российского кино в ОАЭ. Она также напомнила, что совсем недавно команда ГИТИСа провела в Дубае мастер-классы по актерскому мастерству, сценическому движению, продумывала новые программы в области творческого образования.
Кроме того, министр подтвердила готовность оказать поддержку в создании национального симфонического оркестра ОАЭ. Любимова также обсудила с председателем департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохаммедом Халифой аль-Мубараком возможность создания постоянного выставочного пространства в Абу-Даби, где было бы представлено искусство из различных музеев России.
Ранее сообщалось, что Международный культурный проект «Русские сезоны» в 2025 году пройдет в Бахрейне, передает «Радиоточка НСН».
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