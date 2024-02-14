Любимова: Россия покажет новые фильмы на Днях российского кино в ОАЭ

По словам Любимовой, в 2024 году Россия вновь планирует показать отечественные новые фильмы на Днях российского кино в ОАЭ. Она также напомнила, что совсем недавно команда ГИТИСа провела в Дубае мастер-классы по актерскому мастерству, сценическому движению, продумывала новые программы в области творческого образования.

Кроме того, министр подтвердила готовность оказать поддержку в создании национального симфонического оркестра ОАЭ. Любимова также обсудила с председателем департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохаммедом Халифой аль-Мубараком возможность создания постоянного выставочного пространства в Абу-Даби, где было бы представлено искусство из различных музеев России.

Ранее сообщалось, что Международный культурный проект «Русские сезоны» в 2025 году пройдет в Бахрейне, передает «Радиоточка НСН».

