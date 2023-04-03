В Новосибирске требуют запретить концерт Киркорова
В Новосибирске на пикете активисты потребовали запретить концерт народного артиста России Филиппа Киркорова, сообщает «Царьград».
Активисты считают, что поведение Киркорова не соответствует морали и нравственности. Участники акции потребовали и публичных извинений от Киркорова за свое поведение.
«Шоу 55 GOLD вызывает множество вопросов», - заявила сопредседатель регионального отделения Культурного фонда России в Новосибирской области Яна Кованько.
Концерт Киркорова в Новосибирске запланирован на 5 апреля. Шоу пройдет на «Локомотив Арене». Стоимость билетов начинается от 2,2 тысяч рублей. 30 апреля Киркорову исполнится 55 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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