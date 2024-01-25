«Играют не себя»: Ректор ГИТИСа рассказал о «переодеваниях» в театре
Григорий Заславский заявил НСН, что актеры в театре играют «не себя», просто перевоплощаясь в своих персонажей.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в эфире НСН указал на то, что актеры играют персонажей, на которых могут быть непохожи, с мыслями которых могут быть не согласны: актер не является тем персонажем, которого он играет.
Ранее СМИ сообщали, что управление образования района в Краснодарском крае решило проверить школу, в которой старшеклассник нарядился в Снегурочку на новогоднем утреннике. После того, как видео с представления попало в интернет, неизвестные подали жалобу, что привело к проверке по факту пропаганды ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено).
«Как-то Владимир Владимирович Познер в каком-то интервью спросил Владимира Львовича Машкова: «Как у Вас так хорошо получается играть еврея, если у Вас нет ни капли еврейской крови?» Машков тогда растерялся от такого вопроса, ведь актер всегда играет не того, кем он является на самом деле. Да, играющий Гамлета актера – не убийца, актер не душил свою жену, как это сделал Отелло. В каких-то случаях людям приходится переодеваться. Если в обычной жизни это вызывает иронию и насмешки, то в театре это абсолютно обычная история. Тут очень важна «задача»: если она есть, то все нормально», - сказал собеседник НСН.
Ранее художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что театральные традиции предполагают перевоплощения, в том числе переодевания в героев противоположного пола.
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