В Нижнем Новгороде отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита»
В Нижнем Новгороде отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита», в котором принимают участие актеры Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков, передает РИА Новости.
Причины отмены спектакля не называются, билеты можно вернуть.
Ранее спектакль отменили в Ярославле. В московском Театре Эстрады заявили, что отменять постановку пока не планируется.
В марте 2021 года Серебряков вернулся из Канады в Россию. По словам актера, за границу он уезжал для обучения детей. Актриса, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт была исключена из попечительского совета фонда «Круг добра», соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Ксения Раппопорт в октябре 2021 года подписала письмо на имя главы государства с просьбой не распространять действие закона об иноагентах на благотворительные организации. В настоящее время в основном живет в Италии, напоминает «Радиоточка НСН» .
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru