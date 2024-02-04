Театр эстрады не стал отменять спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Серебряковым
Московский Театр эстрады не планирует отменять постановку «Эйнштейн и Маргарита» с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию культурной площадки.
Спектакль должен состояться 19 февраля. В театре заявили, что изменений в афише не планируется.
«Все в силе, у нас не было отмен», - сообщили в администрации.
В прошлом году спектакль «Эйнштейн и Маргарита» режиссера Александра Марина отменили в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Причиной назывались технические неполадки.
В воскресенье стало известно об отмене постановки в ярославском концертно-зрелищном центре «Миллениум» после обращений активистов. Спектакль должен был состояться 26 февраля, отмечает «Радиоточка НСН».
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