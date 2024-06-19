В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера Slimus после обращения Мизулиной

В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера Slimus (Вадим Мотылем), запланированный на конец июня. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Также может не состояться и концерт исполнителя в Екатеринбурге. На данный момент организаторы передвинули выступление на более позднюю дату, объяснив решение необходимостью провести лингвистическую экспертизу текстов композиций артиста.

С запросом отменить выступление рэпера в МВД РФ и Генеральную прокуратуру обратилась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. По ее словам, местные жители городов, в которых у исполнителя были запланированы концерты, обратили внимание, что Slimus выступал против спецоперации и президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в Барнауле отменили концерт Xolidayboy (Ивана Минаева). Против артиста выступил Минкульт Алтайского края из-за «общественного резонанса» вокруг выступлений музыканта в других регионах, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Мизулина
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