В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера Slimus после обращения Мизулиной

Также может не состояться и концерт исполнителя в Екатеринбурге. На данный момент организаторы передвинули выступление на более позднюю дату, объяснив решение необходимостью провести лингвистическую экспертизу текстов композиций артиста.

С запросом отменить выступление рэпера в МВД РФ и Генеральную прокуратуру обратилась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. По ее словам, местные жители городов, в которых у исполнителя были запланированы концерты, обратили внимание, что Slimus выступал против спецоперации и президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в Барнауле отменили концерт Xolidayboy (Ивана Минаева). Против артиста выступил Минкульт Алтайского края из-за «общественного резонанса» вокруг выступлений музыканта в других регионах, напоминает «Радиоточка НСН».

