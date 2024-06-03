СК изучит жалобы на наряд Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей
Следователи в Башкирии изучат жалобы пользователей социальных сетей, которых возмутил откровенный наряд певицы Ольги Бузовой. Об этом со ссылкой на республиканское управление СК РФ сообщает РИА Новости.
Отмечается, что инцидент произошёл на концерте в Уфе в День защиты детей. На откровенный наряд певицы также пожаловался башкирский депутат Рустем Ахмадинуров, который указал, что зрители, пришедшие в том числе с детьми, были «неприятно поражены».
Парламентарий также напомнил, что Бузова «выступала в мусульманской преимущественно республике».
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в свою очередь, назвала произошедшее новой «голой вечеринкой».
«В День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в крайне откровенном наряде... Я не вижу никакой разницы между нашумевшей «голой вечеринкой» и выступлением в таком образе», — написала она.
В правительстве Башкирии сообщили, что концерт Бузовой проходил в рамках «коммерческого мероприятия», к организации которого власти никакого отношения не имеют.
Ранее Бузова в своем личном блоге заявила, что нашумевший сериал «Слово пацана» способен негативно влиять на молодежную аудиторию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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