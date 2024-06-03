СК изучит жалобы на наряд Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей

Отмечается, что инцидент произошёл на концерте в Уфе в День защиты детей. На откровенный наряд певицы также пожаловался башкирский депутат Рустем Ахмадинуров, который указал, что зрители, пришедшие в том числе с детьми, были «неприятно поражены».

Парламентарий также напомнил, что Бузова «выступала в мусульманской преимущественно республике».

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в свою очередь, назвала произошедшее новой «голой вечеринкой».

«В День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в крайне откровенном наряде... Я не вижу никакой разницы между нашумевшей «голой вечеринкой» и выступлением в таком образе», — написала она.

В правительстве Башкирии сообщили, что концерт Бузовой проходил в рамках «коммерческого мероприятия», к организации которого власти никакого отношения не имеют.

Ранее Бузова в своем личном блоге заявила, что нашумевший сериал «Слово пацана» способен негативно влиять на молодежную аудиторию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

