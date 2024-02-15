В Сочи отменили концерт певицы Ани Лорак

Запланированное на 16 февраля выступление певицы Ани Лорак в Сочи отменено, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу игорной зоны «Красная Поляна».

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Причиной названа неисправность линии электроснабжения. По данным организаторов, за несколько дней до концерта в распределительном щите выявили нарушение изоляции трех кабельных линий.

Из-за сбоя невозможно обеспечить подключение большого количества звукового и светового оборудования, объяснили в пресс-службе.

Новая дата выступления будет известна позже. Купленные билеты действительны. При желании их можно сдать.

Ранее активисты движения «Ветераны России» обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой отменить концерт художественного руководителя Театра эстрады Геннадия Хазанова в Москве. Общественники заявили, что артист с началом спецоперации покинул РФ и нелестно отзывался о патриотизме, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПевицаКонцертСочи

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