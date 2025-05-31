Умерла заслуженная артистка России Татьяна Рудова
31 мая 202517:23
Актриса Московского Губернского театра, заслуженная артистка России Татьяна Рудова скончалась на 85 году жизни, сообщили в театре.
С момента возникновения Московского Губернского театра Рудова вошла в его труппу. Артистка служила в театре до последнего дня, играя в трех постановках.
Рудова исполнила десятки ролей, в частности Лидии Чебоксаровой в «Бешеных деньгах» Островского, Феклы Ивановной в «Женитьбе» Гоголя, Марьи Антоновной в «Ревизоре» Гоголя и других.
Прощание с Рудовой состоится 3 июня на Большой сцене Московского Губернского театра.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru