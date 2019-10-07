В Музей Победы привезут пушки и снаряды
Образцы вооружения времён первой половины XX века пополнят экспозицию Музея Победы в столице. По договору, который подпишут 10 октября, музей получит 18 предметов, весом более девяти тонн, из Музея современной истории России.
Директор Музея Победы Александр Школьник поблагодарил коллег за передачу экспонатов, отметив, что это событие уникально в культурной жизни России. По его словам, особенно приятно, что это происходит в преддверии празднования 75-летия Победы.
Отметим, что среди экспонатов будет 500-килограммовая немецкая авиабомба, полуторатонная советская морская торпеда, пушка ЗИС-3. Особенно раритетной называют пушку образца 1902 года — она была на вооружении Петропавловской крепости, но после революции оказалась в финской армии. Вернуть её обратно удалось лишь в 1940 году.
Добавим, Музей современной истории России обладает огромным фондом экспонатов — более 1,3 миллиона единиц вооружения. Даже при всём желании продемонстрировать публике весь арсенал музея нельзя, поэтому было принято решение экспонировать технику на открытых площадках — в том числе, в Музее Победы. Добавим, всё вооружение выставят в постоянной экспозиции в главном здании Музея Победы и на открытых площадках.
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