3D-панорамы представят в Москве к 75-летию Победы

Трехмерные историко-художественные панорамы, посвященные Брестской крепости и Новгороду, появятся в Музее Победы. Они будут созданы в рамках масштабной реэкспозиции, которая началась в музее. Работы завершатся к 75-летию Победы в 2020 году.

«Новые инсталляции «Брестская крепость, 1941» и «Великий Новгород, 1944» будут размещены в экспозиции Музея Победы. Площадь панорамы про Брест составит 350 кв. метров, инсталляции разрушенного фашистами Новгорода и памятника «Тысячелетие России» - 250 кв. метров», - сообщил заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков. В настоящее время основная экспозиция музея завершается трехмерной историко-художественной панорамой «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев», созданной командой «Невский баталист».

Новая экспозиция Музея Победы будет называться «Подвиг Народа». Она продемонстрирует вклад в Победу тружеников тыла, деятелей науки и культуры, рядовых граждан страны. Экспозиция разместится на площади более 2,5 тысяч кв. метров и будет включать около 7 тысяч экспонатов, а также современные мультимедийные комплексы.

