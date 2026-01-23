В Музее Тропинина открылась выставка к 325-летию со дня основания Навигацкой школы
В Музее В. А. Тропинина и московских художников его времени открылась выставка «Колыбель флота», посвящённая 325‑летию Школы математических и навигацких наук. Об этом рассказали НСН организаторы выставки.
Это учебное заведение, основанное по указу Петра I в 1701 году, стало отправной точкой для формирования российского регулярного флота. Спустя полвека оно получило название Морской кадетский корпус и сыграло ключевую роль в становлении морских традиций и интеллектуальной элиты страны.
Основу экспозиции составило частное собрание капитана второго ранга Игоря Скибы — выпускника Высшего военно‑морского училища им. Фрунзе. Это крупнейшее в России частное собрание предметов, посвящённых истории отечественного военно‑морского флота. Куратором выставки выступил историк искусства Сергей Подстаницкий.
На выставке представлено более 100 артефактов: эстампы, рисунки, портреты, фотографии, ювелирные украшения, архивные документы, предметы быта моряков XVIII–XIX веков. Среди экспонатов — редчайшие реликвии, связанные с Петром I, работы Ильи Репина, Василия Верещагина, Алексея Боголюбова, старинный фарфор Товарищества М. С. Кузнецова и Дулёвского фарфорового завода.
Выставка будет работать до 1 марта 2026 года.
Ранее теоретик современного искусства Павел Пепперштейн заявил НСН, что билеты на выставку художника Марка Шагала в Москве раскупили за несколько дней, потому что всем захотелось попасть на модное событие.
