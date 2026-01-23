В Музее Тропинина открылась выставка к 325-летию со дня основания Навигацкой школы

Это учебное заведение, основанное по указу Петра I в 1701 году, стало отправной точкой для формирования российского регулярного флота. Спустя полвека оно получило название Морской кадетский корпус и сыграло ключевую роль в становлении морских традиций и интеллектуальной элиты страны.



Основу экспозиции составило частное собрание капитана второго ранга Игоря Скибы — выпускника Высшего военно‑морского училища им. Фрунзе. Это крупнейшее в России частное собрание предметов, посвящённых истории отечественного военно‑морского флота. Куратором выставки выступил историк искусства Сергей Подстаницкий.



На выставке представлено более 100 артефактов: эстампы, рисунки, портреты, фотографии, ювелирные украшения, архивные документы, предметы быта моряков XVIII–XIX веков. Среди экспонатов — редчайшие реликвии, связанные с Петром I, работы Ильи Репина, Василия Верещагина, Алексея Боголюбова, старинный фарфор Товарищества М. С. Кузнецова и Дулёвского фарфорового завода.



Выставка будет работать до 1 марта 2026 года.

