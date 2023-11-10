В музее Пушкина в Подмосковье представили археологические находки XV-XX веков

Отмечается, что выставка «Земля. Лопата. Каска. Слой» была подготовлена совместно с Воронежским областным краеведческим музеем. На выставке представлены свыше 100 предметов.

Так, посетители смогут увидеть, в частности, кресты-энколпионы ХV-XVI веков, нюрнбергский торговый жетон и польскую монету ХVII века.

Ранее сообщалось, что государственный Эрмитаж проведет с 9 по 23 ноября интеллектуальный марафон «PROВосток. Восточные собрания Эрмитажа» о культуре стран Востока разных периодов. Встречи будут посвящены традициям, быту и обрядам разнообразных культур Востока - от Византии до Японии, передает «Радиоточка НСН».

