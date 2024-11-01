Квест «Елка Победы. Za Правду» пройдет в Музее Победы в новогодние каникулы

Седьмой интерактивный исторический новогодний квест «Ёлка Победы. Zа Правду» пройдет в московском Музей Победы с 21 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. Он считается лучшим столичным новогодним представлением на протяжении многих лет.

В полуторачасовом мероприятии смогут поучаствовать юные москвичи и гости столицы в возрасте от 6 до 13 лет. Игра впервые пройдет по масштабной иммерсивной экспозиции «Подвиг Народа».

Гостей представления ждут схватка с коварным компьютерным вирусом, секретные головоломки и шифры, захватывающий лазер-таг, костюмированные персонажи и приключения в исторических декорациях.

По словам представителей музея, участвующей в квесте команде предстоит справиться с секретным оружием, которое по сюжету было создано противником в 1945 году и является прототипом компьютера, в который встроен вирус лжи. Сейчас опасное оружие вырвалось на свободу и распространяет ложь о Великой Отечественной войне в интернете. Победить его и отстоять правду о героях прошлого сможет команда, которая не боится опасностей и сложностей.

Пройти испытания участникам квеста помогут командная работа, находчивость и ловкость. Ребята подружатся со смелыми героями, восстановят эскиз памятника «Тысячелетие России» и мозаику станции московского метро, а также помогут победить вирус фронтовому Деду Морозу. В финале участники игры зажгут Ёлку Победы и получат тематические новогодние подарки.

Информационными партнерами квеста стали «НСН», радиостанция «НАШЕ Радио», МИЦ «Известия» и телеканал «РЕН ТВ».

