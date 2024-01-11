Роман «Мастер и Маргарита» стал самым продаваемым в 2023 году
Самой покупаемой бумажной книгой в 2023 году стала «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, цифровой — «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Рейтинг наиболее популярных произведений русской классики опубликовала федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» и книжный сервис Литрес, проанализировав покупки за прошлый год и бесплатные скачивания.
Роман «Мастер и Маргарита» был продан в 65 тысячах экземпляров. Второе место в рейтинге у романа «Преступление и наказание» Федора Достоевского (более 52 тысяч книг). Далее следуют «Братья Карамазовы» и «Идиот» того же автора. В пятерку самых продаваемых книг русских классиков вошел также роман-антиутопия Евгения Замятина «Мы».
В топ-30, как сообщил «Читай-город» НСН, с большим отрывом с семью произведениями лидирует Достоевский. Среди самых востребованных оказался также Булгаков (четыре произведения), Антон Чехов и Николай Гоголь – по три сочинения.
Аналитики сети считают, что популярность «Мастера и Маргариты» и «Преступления и наказания» в ближайшее время сохранится на фоне предстоящих широко анонсируемых экранизаций этих произведений.
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