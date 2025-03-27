В Москву вернутся фестивали Comic-Con и «Игромир»

Фестивали Сomic-Con и «Игромир» пройдут в этом году в Москве с 12 по 14 декабря, сообщает официальный сайт мероприятий.

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Особенностью этого года станет совместное проведение двух смотров в столичном «Тимирязев Центре».

Comic-Con и «Игромир» в последний раз проводились в 2019-м, в онлайн-формате в 2021 году.

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов рассказал НСН, как «Яндекс» изменит фестивали Comic Con и «Игромир».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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