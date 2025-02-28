«Сто тысяч фанатов!»: Россиян ждет перезагрузка Comic Con и мюзикл по Розенбауму

Интерес россиян к мюзиклам и вселенной «Короля и Шута» не утихает, заявил в интервью НСН директор по развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили, рассказав также о новинках в этих жанрах и перезагрузке фестиваля поп-культуры Comic Con.

Ранее «Яндекс» представил отчет по своим развлекательным сервисам за 2024 год. В частности, «Яндекс Афиша» инвестировала в прошлом году 1 млрд рублей в запуск новых мероприятий, созданных вместе с партнерами, в числе которых мюзикл «Последняя сказка», шоу «Щелкунчик. Королевство летучих мышей», гастроли симфонической панк-сказки «Король и Шут» по городам России и фестиваль поп-культуры «Хомякон».