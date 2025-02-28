«Сто тысяч фанатов!»: Россиян ждет перезагрузка Comic Con и мюзикл по Розенбауму
Панк-сказку «Король и шут» увидели уже 170 тысяч человек, осенью выйдет мюзикл по песням Розенбаума, а «Хомякон» подтвердил интерес российских фанатов косплея и комиксов к масштабным фестивалям поп-культуры, сказал в эфире НСН Энрико Мазавришвили.
Интерес россиян к мюзиклам и вселенной «Короля и Шута» не утихает, заявил в интервью НСН директор по развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили, рассказав также о новинках в этих жанрах и перезагрузке фестиваля поп-культуры Comic Con.
Ранее «Яндекс» представил отчет по своим развлекательным сервисам за 2024 год. В частности, «Яндекс Афиша» инвестировала в прошлом году 1 млрд рублей в запуск новых мероприятий, созданных вместе с партнерами, в числе которых мюзикл «Последняя сказка», шоу «Щелкунчик. Королевство летучих мышей», гастроли симфонической панк-сказки «Король и Шут» по городам России и фестиваль поп-культуры «Хомякон».
- Расскажите, как «Яндекс» развивает направление мюзиклов и шоу, какие ждать новинки в 2025 году?
- Мюзиклы - одно из приоритетных направлений «Яндекс Афиши», мы видим большой интерес аудитории к этому жанру. И этот интерес не иссякает, ведь зрителям нужны новые эмоции и впечатления, а значит, есть спрос на новые проекты. Как показывает успех нашего с компаниями “Бродвей Москва” и МТС Live мюзикла “Ничего не бойся, я с тобой”, если сходятся все звёзды, то проект действительно становится народным и бьет все рекорды по числу зрителей. Наш мюзикл со дня премьеры посетили более 1,2 млн человек. Поэтому мы надеемся, что мюзикл «Последняя сказка» станет еще одним примером успешного и эффективного сотрудничества, когда и мы, и наши партнёры вкладывают средства и ресурсы в лучшие таланты индустрии развлечений.
«Последняя сказка» – наш уже четвёртый совместный проект с «Бродвей Москва» и МТС Live после мюзиклов «Ничего не бойся, я с тобой», «Мамма мимо!» и «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.». «Последняя сказка» идет с декабря - полный зал на всех показах и отзывы зрителей лучше слов говорят об успехе этого мюзикла. Этой осенью мы представим зрителям новый проект - мюзикл по песням Александра Розенбаума. Это наш совместный проект с компанией «Красный квадрат» от режиссера мюзикла “Ничего не бойся, я с тобой” Михаила Миронова. Мюзикл будет идти в Театре Эстрады, работа над ним идёт полным ходом.
- Панк-сказка «Король и Шут» вышла за пределы в двух столиц. Насколько успешным оказался этот проект, не угас ли у россиян интерес к творчеству «КиШ» на фоне того, что сериал о группе вышел достаточно давно?
- Проект, безусловно, успешный. Он существует уже третий год, и концерты до сих пор проходят с аншлагом. Последнее шоу состоялось 15 февраля в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге - и уже за неделю до мероприятия билетов в продаже не было. Мы видим, что интерес к творчеству группы «Король и Шут» точно не угас. Это подтверждают успех и популярность наших проектов: шоу, которое посетили уже более 170 тысяч человек в России и Беларуси, выставка панк-культуры «Король и Шут», завершившаяся полгода назад и собравшая в двух столицах более 210 тысяч посетителей, сериал «Король и Шут», вышедший на Кинопоиске в 2023 году. И, конечно, мы ждем премьеры нового фильма «Король и Шут. Навсегда».
- Шоу «Щелкунчик. Королевство летучих мышей» совместило в себе миры Чайковского, Гофмана и Тима Бертона. Велика ли конкуренция между создателями детских новогодних шоу, какие здесь отмечаются тренды?
- Если говорить о конкуренции, конечно, она очень серьезная, особенно в декабре и новогодние праздники. На наш взгляд, у нас получилась красивое шоу с интересными аранжировками Чайковского - в готической стилистике и в исполнении легендарного петербургского Imperial Orchestra, наших старых друзей и партнеров.
Изначально мы планировали, что аудитория шоу «Щелкунчик. Королевство летучих мышей» будет немного старше, и ориентировались на семьи с подростками, а не на совсем детскую аудиторию. Но на показах в декабре было действительно много детей, для которых мы сейчас как раз адаптируем шоу, вносим в него изменения на основе отзывов и наших собственных оценок, чтобы зрителям и слушателям все было понятно, чтобы отовсюду, со всех мест была хорошо видна сцена и происходящее на ней действие. Добавим голосовое сопровождение. Сцена арены точно станет ближе ко всем зрителям, чтобы, с одной стороны, сильнее вовлечь их в любимую новогоднюю историю, а с другой - обеспечить уютную театральную камерность. Новый сезон шоу будет проходить в следующие новогодние праздники.
- «Яндекс» провел в 2024 году фестиваль «Хомякон», а недавно выкупил права на фестивали Comic Сon и «Игромир» и планирует провести их осенью 2025 года. Расскажите поподробнее об этом направлении – какие молодежные субкультуры сейчас в тренде, чем удивил «Хомякон» и каким будет новый Comic Сon?
- Мы видим большой интерес аудитории к таким проектам и фестивалям. В декабре мы с успехом провели наш первый фестиваль поп-культуры «Хомякон», где поклонники кино и сериалов, комиксов, косплея, видеоигр познакомились с нашими новыми проектами и проектами наших партнеров. Фанаты смогли пообщаться друг с другом, с любимыми актерами и героями, сфотографироваться с ними, взять автографы, первыми узнать о новых сериалах и фильмах. «Хомякон» посетили более 15 тысяч человек, в нем приняли участие около ста актёров, музыкантов, блогеров.
Мы планируем провести Comic Con и ИгроМир осенью 2025 года. Сейчас начнем формировать лайн-ап фестиваля, вести переговоры с партнерами, производителями контента, холдингами и спонсорами. Надеемся, что большинство из них смогут стать частью возобновленного фестиваля в этом году. Comic Con в России с 2014 года был масштабным и знаковым явлением. Фестиваль объединял огромную аудиторию любителей кино и сериалов, косплея, комиксов и компьютерных игр. Ежегодно фестиваль за несколько дней работы посещали (вместе с выставкой “Игромир”) более 100 тысяч человек. С 2020 года Comic Con в России не проводится, а сейчас мы возвращаем его людям, которым не хватает знакомой площадки для встреч и обсуждений, которые соскучились по масштабным фестивалям, по интересному и классному контенту.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил Зеленскому, что тот ведет себя неуважительно по отношению к США
- Госдума обсудит законопроект о статусе ветеранов для военных Курской области
- Трамп назвал соглашение с Украиной по редкоземельным металлам справедливым
- Зеленский заявил, что остановка огня на территории Украины «не сработает»
- В Белгородской области из-за обстрела ВСУ ранены два человека
- Экс-командующего 58-й армией Попова отправили в СИЗО по делу о мошенничестве
- В России зафиксировали массовый сбой в работе WhatsApp
- ООН приостановила помощь Украине после сокращения поддержки со стороны США
- В Вологодской области объяснили идею создания организации «Опричники»
- Ученые предсказали следующий ледниковый период
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru