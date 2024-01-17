В Москве завершаются съемки криминального сериала Юрия Быкова «Лихие»
Криминальный сериал «Лихие» режиссера Юрия Быкова преодолел отметку в 100 съемочных смен, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.
Новый проект расскажет историю егеря и охотник на медведей Павла Лиховцева. В начале 1990-х герой переезжает с семьей в Хабаровск, где оказывается втянутым в деятельность местной преступной группировки «Общак», контролирующей город. Со временем Лиховцев становится главным киллером на Дальнем Востоке и привлекает к работе своего сына Женю. Повзрослев, тот начинает собственную криминальную войну с всесильной ОПГ.
Как уточняет пресс-служба онлайн-площадки, сюжет сериала основан на реальных событиях. Главные роли в проекте исполнят Артём Быстров и Егор Кенжаметов. Сценаристом выступит Олег Маловичко, известный по проектам «Метод» и «Мажор». Часть съемок прошла в Карелии, на данный момент они продолжаются в Москве. При этом съемочный процесс близится к завершению. Премьера сериала запланирована на 2025 год.
Ранее стало известно, что актер Иван Янковский исполнит одну из ролей в драматическом сериале «Аутсорс» режиссера Душана Глигорова. Создателями ленты также выступают онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда», передает «Радиоточка НСН».
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