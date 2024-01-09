Начались съемки пятого сезона сериала «Очень странные дела»

«Код красный. Производство «Очень странных дел» 5 официально начато!» - говорится в сообщении.

Изначально съемки должны были начаться в июне 2023 года, но из-за забастовок сценаристов и актеров их перенесли на более поздний срок.

Ранее стало известно, что российский сериал «Лучше, чем люди», который вышел в 2018 году, вошел в первую тысячу самых просматриваемых проектов на Netflix по итогам первого полугодия 2023 года и опередил последние сезоны «Черного зеркала», «Академии Амбрелла» и «Сексуального просвещения», напоминает «Радиоточка НСН».

