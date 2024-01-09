Начались съемки пятого сезона сериала «Очень странные дела»
Netflix заявил о начале съемок пятого и заключительного сезона сериала «Очень странные дела». Об этом сообщила команда Stranger Things в соцсетях.
«Код красный. Производство «Очень странных дел» 5 официально начато!» - говорится в сообщении.
Изначально съемки должны были начаться в июне 2023 года, но из-за забастовок сценаристов и актеров их перенесли на более поздний срок.
Ранее стало известно, что российский сериал «Лучше, чем люди», который вышел в 2018 году, вошел в первую тысячу самых просматриваемых проектов на Netflix по итогам первого полугодия 2023 года и опередил последние сезоны «Черного зеркала», «Академии Амбрелла» и «Сексуального просвещения», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России с 15 января стартует эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии
- На Украине на 30% выросло число доносов на нарушителей закона о госязыке
- Мизулина не поверила блогеру Косенко, якобы бросившему в сугроб куклу
- Сочи в новогодние праздники посетили более 280 тысяч туристов
- СМИ: Строящийся газопровод в Германии повредили в восьми местах
- Российское авторское общество предъявило иск на 2 млн руб к Киркорову
- Начались съемки пятого сезона сериала «Очень странные дела»
- Кабмин выделит фермерским хозяйствам около восьми миллиардов рублей
- «Союзмультфильм» пожаловался в СК из-за прав на «Чебурашку» в США
- В Париже открыли улицу в честь Дэвида Боуи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru