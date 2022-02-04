В Москве восстановят историческую усадьбу княгини Шаховской
В 2022 году будут проведены работы по реставрации главного дома усадьбы «Покровское» (Глебово-Стрешнево), XVIII-XIX вв.
Здание является объектом культурного наследия федерального значения и расположено по адресу: Волоколамское шоссе, дом 52, строение 1. На данный момент оно заброшено и разрушается. Если сейчас его не привести в порядок, то уникальный памятник истории будет утрачен. В ходе проведения работ специалисты будут опираться на архивные материалы и сохранившиеся исторические аналоги элементов интерьера и экстерьера строения.
Сегодня облик усадьбы является итогом ее развития не только до 1917 года, но и результатом принятых и воплощенных в 1980-1990-е гг. реставрационных решений. На протяжении двух с половиной столетий с XVIII по XXI вв. здание неоднократно перестраивалось, развивалось, обрастало пристройками, менялись владельцы, функции помещений и архитектурный облик. В наши дни главный дом усадьбы представляет собой строение, составленное из нескольких разновременных элементов. Центральная двухэтажная часть — это деревянное сооружение конца XVIII века в стиле эклектика, по бокам возведены двух-трехэтажные корпуса из красного кирпича в псевдорусском стиле – конца XIX вв.
«В настоящее время здание давно не эксплуатируется, не подведены инженерные сети, часть окон разбита. Зимой на первом этаже в холле стоит вода. Фасады центральной части здания неоднократно перекрашивались, зачастую без соблюдения технологии окраски, что привело к разрушению, отслоению и шелушению красочных слоев», – рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.
По его словам, кирпичные стены боковых пристроек также требуют серьёзного ремонта: наблюдаются значительные утраты кирпичного декора, шовный раствор во многих местах выветрился, кирпич под цементом рыхлый, трещиноватый.
«Судя по влажному состоянию кирпичной кладки, гидроизоляция отсутствует. Белокаменные лестницы со стороны паркового фасада в аварийном состоянии, также почти полностью утрачена каменная облицовка, утрачено ограждение террасы и балкона. На потолках имеются следы от многочисленных протечек», – отметил Мельников.
В интерьерах можно заметить результаты реставрации, которая была начата в 1990-х годах, но так и не была закончена. Тогда были разобраны поздние перегородки в парадных помещениях, воссозданы утраченные в результате пожара потолки и их лепной декор, роспись плафона Белого зала, колоннады и началось воссоздание наборных паркетов. В кирпичных пристройках были выполнены новые бетонные перекрытия, а утраченный в пожаре декор восстановлен не был.
В настоящее время техническое состояние воссозданных помещений второго этажа центрального объёма крайне неудовлетворительное отсутствуют полы, двери, разбиты топочные дверцы и мраморная облицовка каминов. Лепной декор имеет утраты и нуждается в реставрации. Из-за деформаций перекрытий над первым этажом на стенах серьёзные конструктивные трещины. Мезонин, выстроенный заново после пожара 1992 года, имеет современную планировку.
Состояние помещений неудовлетворительное. Парадная мраморная лестница, перевезённая из городской усадьбы княгини Шаховской на Большой Никитской в Покровское-Стрешнево в 1910-е гг., сохранилась и требует серьёзной реставрации. Мраморные ступени имеют вытертости и трещины, утрачена нижняя ступень. Полностью утрачено ограждение лестницы в виде мраморных балясин с широким мраморным поручнем. Две фигуры атлантов по бокам лестницы, поддерживающие балкон второго этажа, также нуждаются в реставрации. Ограждение балкона утрачено полностью. В 2000-х здание активно использовалось для ночлега лиц без определенного места жительства, а вандалы расписали многие стены граффити.
«В ходе ремонтно-реставрационных работ фасад и цоколь расчистят от поздних цементных ремонтных и перетирочных слоёв, восстановят целостность, устранят трещины и прочие дефекты кирпичной кладки. Выполнят расчистку и докомпановку сохранившегося лепного декора, а также воссоздадут утраченный. Приведут в порядок белокаменные поверхности фасадов центральной части, отремонтируют венчающий и междуэтажный карнизы», – сообщил замглавы департамента.
Он также сказал, что со стороны паркового фасада приведут в порядок полуротонду-террасу с балюстрадой, коринфской колоннадой и двумя огибающими ее полукруглыми лестницами, ведущими в сад, а также отреставрируют балкон и воссоздадут его ограждение. Восстановят и балкон с противоположной стороны фасада: воссоздадут ограждение и отремонтируют две колонны коринфского ордера, несущие арку большого полуциркульного окна в мезонине.
«Отремонтируют и укрепят конструкции крыши, заменят кровельное покрытие, воссоздадут шатровое покрытия башенок и утраченные слуховые окна», – добавил Мельников.
Стены и своды в интерьерах расчистят от поздних цементных слоёв и обшивок. Проведут мероприятия по укреплению и усилению стен, проемов и перекрытий. Также усилят конструкцию парадной лестницы, расчистят мраморные ступени, докомпануют в местах утрат, заделают трещины в тон камня.
Отреставрируют мраморные фигуры атлантов, поддерживающие балкон, а его конструкции укрепят. Кроме того, воссоздадут утраченные балюстрады вдоль лестницы и балкона. Помимо этого, воссоздадут отделку помещений 1-го и 2-го этажей центральной части здания и паркет в парадных помещениях, расчистят, отреставрируют и докомпануют элементы сохранившегося лепного декора, а утраченные воссоздадут. Приведут в порядок изразцовые печи и мраморные камины, на которых установят печные приборы, а в центральном вестибюле отреставрируют полы из метлахской плитки. Воссоздадут и отделку интерьеров кирпичных пристроек конца XIX века, а также тянутые и лепные карнизы их помещений.
На прилегающей к усадьбе территории планируется восстановить регулярный сад и историческую аллею, которая ранее вела к 7-му Иваньковскому пруду, а также здание оранжереи.
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