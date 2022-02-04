В Москве восстановят историческую усадьбу княгини Шаховской

В настоящее время техническое состояние воссозданных помещений второго этажа центрального объёма крайне неудовлетворительное отсутствуют полы, двери, разбиты топочные дверцы и мраморная облицовка каминов. Лепной декор имеет утраты и нуждается в реставрации. Из-за деформаций перекрытий над первым этажом на стенах серьёзные конструктивные трещины. Мезонин, выстроенный заново после пожара 1992 года, имеет современную планировку.

Состояние помещений неудовлетворительное. Парадная мраморная лестница, перевезённая из городской усадьбы княгини Шаховской на Большой Никитской в Покровское-Стрешнево в 1910-е гг., сохранилась и требует серьёзной реставрации. Мраморные ступени имеют вытертости и трещины, утрачена нижняя ступень. Полностью утрачено ограждение лестницы в виде мраморных балясин с широким мраморным поручнем. Две фигуры атлантов по бокам лестницы, поддерживающие балкон второго этажа, также нуждаются в реставрации. Ограждение балкона утрачено полностью. В 2000-х здание активно использовалось для ночлега лиц без определенного места жительства, а вандалы расписали многие стены граффити.

«В ходе ремонтно-реставрационных работ фасад и цоколь расчистят от поздних цементных ремонтных и перетирочных слоёв, восстановят целостность, устранят трещины и прочие дефекты кирпичной кладки. Выполнят расчистку и докомпановку сохранившегося лепного декора, а также воссоздадут утраченный. Приведут в порядок белокаменные поверхности фасадов центральной части, отремонтируют венчающий и междуэтажный карнизы», – сообщил замглавы департамента.

Он также сказал, что со стороны паркового фасада приведут в порядок полуротонду-террасу с балюстрадой, коринфской колоннадой и двумя огибающими ее полукруглыми лестницами, ведущими в сад, а также отреставрируют балкон и воссоздадут его ограждение. Восстановят и балкон с противоположной стороны фасада: воссоздадут ограждение и отремонтируют две колонны коринфского ордера, несущие арку большого полуциркульного окна в мезонине.

«Отремонтируют и укрепят конструкции крыши, заменят кровельное покрытие, воссоздадут шатровое покрытия башенок и утраченные слуховые окна», – добавил Мельников.

Стены и своды в интерьерах расчистят от поздних цементных слоёв и обшивок. Проведут мероприятия по укреплению и усилению стен, проемов и перекрытий. Также усилят конструкцию парадной лестницы, расчистят мраморные ступени, докомпануют в местах утрат, заделают трещины в тон камня.

Отреставрируют мраморные фигуры атлантов, поддерживающие балкон, а его конструкции укрепят. Кроме того, воссоздадут утраченные балюстрады вдоль лестницы и балкона. Помимо этого, воссоздадут отделку помещений 1-го и 2-го этажей центральной части здания и паркет в парадных помещениях, расчистят, отреставрируют и докомпануют элементы сохранившегося лепного декора, а утраченные воссоздадут. Приведут в порядок изразцовые печи и мраморные камины, на которых установят печные приборы, а в центральном вестибюле отреставрируют полы из метлахской плитки. Воссоздадут и отделку интерьеров кирпичных пристроек конца XIX века, а также тянутые и лепные карнизы их помещений.

На прилегающей к усадьбе территории планируется восстановить регулярный сад и историческую аллею, которая ранее вела к 7-му Иваньковскому пруду, а также здание оранжереи.





