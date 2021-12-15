C начала года в Москве восстановили 45 ветхих строений
C начала 2021 года в Москве восстановили 45 ветхих строений. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.
Отмечается, что еще 90 непригодных для эксплуатации зданий демонтированы. При этом сносу подлежат только те здания, которые нельзя восстановить, представляют угрозу для жизни и здоровья граждан или не являются объектами культурного наследия. В остальных случаях они сохраняются и реставрируются.
«В 2021 году Госинспекция по недвижимости зафиксировала на территории города 1 тысячу 932 ветхих строения», - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
По данным источника, планы по вовлечению объектов в оборот или их сносу прорабатываются вместе с правообладателями этих строений, а также со столичными и федеральными органами власти. Сроки исполнения заявленных работ отслеживает Госинспекция по недвижимости и другие профильные ведомства. Раньше надзор осуществлялся только в Центральном административном округе. С 2021 года мониторинг ведется на территории всей Москвы.
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