Ефимов: Городская программа помогла восстановить дом Наумовых-Волконских на Пречистенке

В Москве благодаря городской программе «1 рубль за квадратный метр в год» удалось спасти объект культурного наследия «Жилой дом Наумовых-Волконских» на Пречистенке. О завершении реставрации памятника архитектуры сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, арендатор объекта, выполнив все условия программы, с 7 ноября 2021 года перешел на льготную – рублевую – ставку аренды особняка в Хамовниках площадью около тысячи квадратных метров.

С 2012 года в Москве для арендаторов объектов культурного наследия действует программа «1 рубль за квадратный метр в год». Для того, чтобы присоединиться к ней, инвесторам нужно принять участие в специальных аукционах по аренде ветхих памятников архитектуры. Победитель торгов должен в течение пяти лет провести реставрационно-восстановительные работы, что поможет ему перейти на льготную ставку аренды.

«С 2012 года на спецторгах реализовали 32 объекта культурного наследия. Реставрационные работы завершились уже на 20 объектах, из них на льготную ставку перешли 19, в том числе жилой дом Наумовых — Волконских на Пречистенке», – сообщил заместитель мэра.



Здание, расположенное по адресу улица Пречистенка, дом 36, строение 2, было построено в начале 19 века. С 1926 по 2015 год в нем была детская библиотека им. Н.К. Крупской. После проведения реставрационных работ, выполненных на основании согласованного Мосгорнаследием проекта в течение пяти лет, инвестор сможет использовать здание по своему усмотрению.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества столицы Максима Гамана, «дом Наумовых-Волконских» был выставлен на аукционе с начальной ценой 8,75 миллиона рублей. В борьбе за право аренды на 49 лет приняло участие семь инвесторов.



«В результате годовая арендная плата, которая устанавливается на время реставрации, выросла до 87,12 миллиона рублей – то есть почти в десять раз», - заявил он.



Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов отметил, что в последние несколько лет в столице половина объектов реставрируется за частные средства.

