В Москве стартовал театральный фестиваль «Золотая Маска»
2 апреля 202510:36
В Москве двумя спектаклями открылся театральный фестиваль «Золотая Маска», заявил оргкомитет смотра.
На сцене театра «Мастерская Петра Фоменко» показали свой спектакль «Божественная комедия. Вариации», а в РАМТе – постановку «Халхин Гол. Тангариг» на монгольском языке Бурятского академического драматического театра.
Всего в рамках «Золотой Маски» в столице будут показаны 32 спектакля-участников фестиваля.
Ранее лауреат «Золотой Маски» Марк Розовский рассказал НСН о ценностях русского театра.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru