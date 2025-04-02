В Москве стартовал театральный фестиваль «Золотая Маска»

В Москве двумя спектаклями открылся театральный фестиваль «Золотая Маска», заявил оргкомитет смотра.

Церемония вручения премии «Золотая Маска» состоится в июне 2025 года

На сцене театра «Мастерская Петра Фоменко» показали свой спектакль «Божественная комедия. Вариации», а в РАМТе – постановку «Халхин Гол. Тангариг» на монгольском языке Бурятского академического драматического театра.

Всего в рамках «Золотой Маски» в столице будут показаны 32 спектакля-участников фестиваля.

Ранее лауреат «Золотой Маски» Марк Розовский рассказал НСН о ценностях русского театра.

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ФОТО: РИА Новости
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