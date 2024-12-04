Церемония вручения премии «Золотая Маска» состоится в июне 2025 года
Торжественная церемония награждения лауреатов национальной театральной премии «Золотая Маска» пройдет в июне 2025 года, сообщил председатель Союза театральных деятелей, президент премии Владимир Машков, сообщает «Интерфакс».
А в международный день театра 27 марта, по его словам, пройдет церемония вручения специальных премий «Золотая Маска». Машков также рассказал, что лучшие спектакли номинантов будут показаны в рамках одноименного фестиваля, который пройдет в апреле и мае будущего года.
Ранее Машков анонсировал изменения в премии «Золотая маска», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru