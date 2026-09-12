В Москве стартовал международный турнир всадников из ОАЭ и России «Конные сезоны»

Как уточнили в пресс‑службе, фестиваль проходит на площадке Live Арены в два этапа — с 10 по 13 и с 17 по 20 сентября. Программа объединяет соревнования по конкуру и театрализованное гала‑шоу «Золотая грива», в котором задействованы артисты и конные театры из разных регионов России.

Организаторы подчёркивают, что это первое в стране представление, в котором конные постановки сочетаются с номерами оригинального жанра, элементами театрального искусства и живой музыкой. Зрителей ждут джигитовка, цирковые выступления и соревновательный конкуру от ведущих наездников и спортсменов России и ОАЭ.

В шоу участвуют российские конные и цирковые коллективы: конный театр Ларисы Луста, группа Fairy Tale Horse, команда джигитовов «Конные сезоны», а также акробаты под руководством Тимура Ачилова. Дополнительно подготовлены номера от конного блогера Нины Принц и первого специального полка полиции ГУ МВД России по Москве. На территории Live Арены специально к фестивалю возведён временный конный город.

Ключевым спортивным событием станет международный турнир по конкуру с призовым фондом 15 миллионов рублей. В соревнованиях примут участие трёхкратный чемпион России Михаил Шемшелев, главный тренер сборной страны Владимир Белецкий, а также участники чемпионатов мира Сергей Петров и Ксения Хайрулина.

В гала‑шоу задействовано более 200 лошадей и свыше 50 артистов и спортсменов.

Страной‑партнёром фестиваля выступают ОАЭ. В рамках специального турнира с высотой препятствий до 130 сантиметров молодые наездники из России и Эмиратов выступят на лошадях, предоставленных российской стороной, после чего всадники объединятся в смешанные интернациональные команды.

Ранее художественный руководитель Большого Московского цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный рассказал НСН, что артисты цирка и театра уже давно обмениваются опытом и секретами, теперь эти отношения можно будет сделать системными.

