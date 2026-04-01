Назван главный барьер для выхода США из НАТО

Выход США из НАТО в случае такого решения будет затруднен из-за действующего законодательства, заявил в эфире ОТР политолог Юрий Светов.

По его словам, в 2024 году конгресс принял закон, согласно которому Вашингтон не может выйти из альянса без согласия законодателей. Поэтому, даже если подобная инициатива будет запущена, реализовать ее быстро не получится.

Трамп пересматривает участие США в НАТО и помощь Украине

Светов также отметил, что на протяжении более 70 лет США несли около трех четвертей расходов на содержание НАТО, поскольку считали это выгодным инструментом сдерживания и влияния.

Однако сейчас подход может меняться. Вашингтон может сократить финансирование и переложить расходы на союзников, предложив им самостоятельно оплачивать безопасность, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
