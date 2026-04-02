Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 6,8%
С 1 апреля в России увеличат социальные пенсии на 6,8 %, сообщил «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, рост превысит инфляцию за 2025 год на 1,2 п.п., а средний размер выплат увеличится с 15 533,90 рублей до 16 590,21 рублей.
Эксперт уточнил, что повышение затронет инвалидов всех групп, детей-инвалидов, сирот, а также граждан пожилого возраста, включая представителей малочисленных народов Севера и иностранцев, постоянно проживающих в России не менее 15 лет и достигших установленного возраста.
Кроме того, прибавку получат пенсионеры, которым в марте исполнилось 80 лет. Для них предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии, а также надбавка за уход, действующая с 2025 года.
Балынин подчеркнул, что индексация будет проведена автоматически — подавать дополнительные заявления не требуется, поскольку все необходимые данные уже есть у Социального фонда России, передает «Радиоточка НСН».
