Названа причина рекордно теплого марта в Москве

Март в Москве оказался самым теплым за 247 лет наблюдений из-за особенностей климатических условий и общего потепления климата. Об этом сообщил aif.ru ведущий научный сотрудник МГУ Михаил Локощенко.

По его словам, в течение месяца была зафиксирована рекордная среднесуточная температура, а также установлены четыре суточных максимума — 12, 13, 15 и 31 марта. Кроме того, март стал одним из самых солнечных с 1958 года.