Названа причина рекордно теплого марта в Москве

Март в Москве оказался самым теплым за 247 лет наблюдений из-за особенностей климатических условий и общего потепления климата. Об этом сообщил aif.ru ведущий научный сотрудник МГУ Михаил Локощенко.

По его словам, в течение месяца была зафиксирована рекордная среднесуточная температура, а также установлены четыре суточных максимума — 12, 13, 15 и 31 марта. Кроме того, март стал одним из самых солнечных с 1958 года.

Климатолог рассказал, как глобальное потепление навредит России

Эксперт пояснил, что ключевую роль сыграли устойчивые антициклональные условия. Москва находилась вблизи центров и на западной периферии антициклонов, что способствовало притоку теплого воздуха.

Локощенко добавил, что в столичный регион регулярно поступали массы теплого тропического воздуха, что и привело к аномально теплой погоде в начале весны, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
